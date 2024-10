Jair em treino do Vasco - Matheus Limas / Vasco

Publicado 15/10/2024 14:22

Rio - Apesar da expectativa, o torcedor do Vasco terá que esperar um pouco mais para ver Jair em campo. O volante, que vivia a expectativa de ser relacionado para o jogo contra o São Paulo, pela 30ª rodada do Brasileirão, que acontecerá nesta quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), ficou fora da lista de relacionados que viajarão para Campinas.

Jair passou por uma cirurgia em fevereiro apósem um clássico com o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, e voltou a treinar com o grupo nas últimas semanas. Porém,, a última antes do jogo contra o São Paulo.