Publicado 15/10/2024 13:43

Rio - A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, precisou dar explicações por ter emprestado o avião de sua empresa três vezes ao Vasco durante o mês de julho. O Cruz-Maltino viajou na aeronave com toda sua delegação para os jogos contra o Inter, no dia 7, contra o Atlético-MG, no dia 21, e contra o Grêmio, no dia 28. As informações foram divulgadas pelo "UOL".

Cobranças internas no Palmeiras

Em contato com o portal, Leila tratou o caso com naturalidade e afirmou que já emprestou o avião em outros oportunidades, inclusive para o Grêmio e ONGs que ajudaram as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o Vasco afirma que isso só foi possível pela boa relação que mantém com a dirigente e seu marido, José Roberto Lamacchia.

Diferente de Leila, a oposição do Palmeiras não enxergou a atitude como algo natural por conta da proximidade dela e de seu marido com o Vasco. A presidente chegou a negar em reuniões no Conselho Deliberativo e no Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) qualquer possibilidade de patrocinar o time carioca, mas o empréstimo do avião semanas depois incomodou internamente.

Questionamentos da Anac

Além de ter que se explicar no Palmeiras, Leila também precisou dar satisfações à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). No dia 2 de julho, o órgão pediu esclarecimentos sobre o uso do avião, registrado em nome da empresa Placar Linhas Aéreas, afirmando que ele não tem as licenças exigidas para operar como táxi aéreo.

No dia seguinte, a empresa de Leila respondeu, afirmando que tudo foi feito sem cobrar nada do Vasco. Posteriormente, o time carioca também foi alertado sobre o risco de eventuais irregularidades na operação.

Por não ter as licenças exigidas para atuar como táxi aéreo, os aviões de Leila também são cedidos ao Palmeiras sem custos. Por conta disso, a relação já gerou alguns conflitos dentro do clube paulista.