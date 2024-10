Pablo Vegetti em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 15/10/2024 10:00

São Paulo - O Vasco deverá entrar em campo contra o São Paulo, em Campinas, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) com uma equipe alternativa, porém, o atacante Pablo Vegetti tem boas chances de começar jogando, e ele terá a oportunidade de encerrar um jejum neste ano.

Artilheiro do Vasco em 2024 com 19 gols, o atacante ainda não balançou as redes do contra um grande clube paulista neste ano. Vegetti deixou sua marca contra o Bragantino, mas não contra São Paulo, Corinthians ou Palmeiras.



No ano passado, o argentino fez 10 gols e ajudou o Vasco na luta contra o rebaixamento. Dois grandes paulistas acabaram tendo suas redes balançadas por Vegetti: o Santos, que este ano está na Série B, e o Corinthians.



Com o foco na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco deverá entrar em campo com uma equipe reserva nesta quarta-feira. O Cruz-Maltino tentará encerrar um tabu de 12 anos sem vencer o São Paulo como visitante.