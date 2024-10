Time comandado por Rafael Paiva não vence há quatro rodadas - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 15/10/2024 19:08 | Atualizado 15/10/2024 19:08

Rio - O Vasco enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (16) e busca retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Após engatar boa sequência na competição e entrar na parte de cima da tabela, o Cruz-Maltino vive fase conturbada e não vence há quatro rodadas.

No período, foram três empates (Flamengo, Cruzeiro e Juventude, sendo este último em São Januário) e uma derrota (Palmeiras, no Mané Garrincha).

Antes de entrar no jejum de vitórias, o time comandado por Rafael Paiva embalou para fugir da parte de baixo da tabela e conseguiu se manter invicto por cinco partidas no Brasileirão: Red Bull Bragantino (2-2), Fluminense (2-0), Criciúma (2-2), Athletico-PR (2-1) e Vitória (0-1).

Agora, na 10ª posição com 37 pontos, o Vasco busca superar o São Paulo no Brinco de Ouro, em Campinas, para se aproximar da briga por uma vaga no G-6. O confronto válido pela 30ª rodada será às 21h45 (de Brasília).

Semifinal da Copa do Brasil

Depois de enfrentar o Tricolor Paulista, o Vasco terá jogo decisivo com o Atlético-MG, sábado (19), pela Copa do Brasil. As equipes duelam em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

