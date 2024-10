Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas de São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 14/10/2024 14:01

Rio - Em apenas três horas, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

O início das vendas aconteceu nesta segunda-feira (14), às 10h. Pouco depois das 13h, o Vasco anunciou que todos os ingressos foram comprados pelos sócios-torcedores, que chegaram a ter acesso à venda.

Durante a manhã, torcedores chegaram a reclamar de instabilidade no site que realiza as vendas. Porém, o problema foi resolvido rapidamente.

Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Vasco precisa vencer o Atlético-MG para voltar à final da Copa do Brasil após 13 anos. Caso a vitória do time carioca seja por diferença mínima, a decisão será nos pênaltis.