O estádio São Januário é localizado no bairro Vasco da Gama - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 14/10/2024 09:30

Rio - Falta pouco para iniciar a reforma de São Januário, mas o Vasco ainda debate mudanças no projeto escolhido. O trabalho desenvolvido pelo arquiteto Sérgio Dias está na etapa de matérias complementares e deve sofrer pequenas modificações antes da apresentação final ao público.

O projeto do arquiteto Sérgio Dias foi desenvolvido ainda na gestão de Alexandre Campello e apresentado em novembro do ano passado, na administração de Jorge Salgado. O presidente Pedrinho abraçou o projeto "Nosso São Januário" durante a campanha eleitoral, mas a vertente não ganhou força.

Após vencer a eleição, Pedrinho aceitou o projeto do arquiteto Sérgio Dias, mas pediu mudanças, como o aumento da capacidade e manutenção das arquibancadas. A grande mudança, no entanto, é o fato de 70% do estádio não possuir cadeiras, de acordo com o "ge".

Além disso, modificações na parte externa não devem acontecer. A criação de um setor popular atrás de um dos gols, assim como um setor único atrás do gol da curva da Barreira, sem cadeiras e camarotes, não devem fazer parte do projeto final. A criticada torre da fachada também deve ser mantida.

O projeto está na etapa de matérias complementares. O Vasco precisa incluir mais de 30 itens no plano, como gramado e laudo do Corpo de Bombeiros. Empresas contratadas serão responsáveis por essa parte do trabalho. Enquanto isso, o Cruz-Maltino busca recursos com a venda do potencial construtivo.

São Januário vai fechar logo após o fim do Brasileirão. O Vasco não pensa em realizar a reforma por etapas. O plano é iniciar o processo de demolição em janeiro e a previsão de término das obras é em 2027, ano do centenário do estádio.