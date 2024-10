Lúcio atuando na Copa do Mundo de 2010 - Divulgação/CBF

Publicado 15/10/2024 14:05

Rio - Pentacampeão do mundo, ex-capitão e um dos jogadores com mais partidas com a camisa amarelinha, Lúcio comentou sobre o momento da seleção brasileira. Em entrevista ao programa "Boleiragem", o ex-jogador elogiou o trabalho do técnico Dorival Júnior, mas lamentou a demora para encontrar o entrosamento na equipe e cobrou rapidez no processo por causa da proximidade da Copa do Mundo de 2026.

"Dorival é um cara de muito caráter. O ambiente bom da Seleção ajuda muito. O rendimento não foi como o esperado, mas o mais importante é a vitória. Tempo na Seleção é difícil. É um tempo muito curto de preparo e poucos jogos. O entrosamento fora de campo é tão importante quanto dentro de campo. Tem que correr contra o tempo, acelerar esse processo de maturação para chegar bem na Copa. Às vezes imaginamos que tem muito tempo, mas num piscar de olhos a Copa está aí", disse.

Escolhido para assumir a braçadeira de capitão após o fim do ciclo de Cafu na seleção brasileira, Lúcio saiu em defesa do lateral-direito Danilo. O camisa 2 foi barrado pelo técnico Dorival Junior para o confronto contra o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, pela 10ª rodada das Eliminatórias. Lúcio ressaltou a importância da experiência do jogador, que é um dos mais criticados pelos brasileiros.

"Danilo é um cara fantástico e pode ajudar muito. O papel do atleta, quando vai ficando mais experiente, é ter mais consciência de que ajudar o time não é somente dentro de campo com a bola no pé. O jogador fica muito mais feliz de ter uma palavra ou conselho de um mais velho. Já passei por isso na minha primeira Copa, quando tinha 24 anos. Tinha dia que nem dormia direito e vinha alguém como Rogério Ceni, Cafu, Ronaldo ou Vampeta para passar tranquilidade", afirmou.