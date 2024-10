Yah Freittas é musa do Palmeiras - Divulgação

Publicado 15/10/2024 14:05

Yah Freittas, 31 anos, sonha em se tornar modelo e influenciadora de sucesso. Para isso, resolveu dar um passo nesse projeto ao se inscrever como Musa do Palmeiras no concurso Musa do Brasileirão.

Nascida em São Paulo capital, mas morando em Vinhedo-SP, a morena contou se inspira em Virginia Fonseca, que já participou de concursos de musas de futebol.



"Eu estudei a história da Virgínia (Fonseca) e notei que ela começou exatamente há apenas seis anos e teve uma ascensão meteórica. Ela também tinha esse sonho e participava de concursos de musas. Esse foi um dos motivos que me levaram a me inscrever e também eu sou palmeirense de coração, mesmo estando numa família repleta de corintianos (risos)", afirmou Yah.

"Tomara que esse concurso abra oportunidades para conseguir parcerias e trabalhos como modelo e influenciadora, que são as áreas que desejo obter sucesso", contou.

A musa, entretanto, avisa que não pretende trabalhar como criadora de conteúdo adulto.



"Não é a minha praia. Não tenho nada contra, mas me considero uma mulher que prioriza a beleza, elegância, charme, cultura e ser empoderada. Não gosto muito de ser vulgar, não é o meu estilo!", afirma.