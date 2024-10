Alex Ferguson conquistou 28 títulos pelo Manchester United, entre 1986 e 2013 - Reprodução de Instagram

Publicado 15/10/2024 11:37

O corte de gastos que afeta a gestão do Manchester United atingiu a lenda Alex Ferguson nesta semana. O ex-treinador e ídolo do time inglês foi dispensado do seu cargo simbólico de "embaixador" do clube. Ele ocupava a função desde 2013, ano em que deixou o comando da equipe e no qual o time levantou seu último título do Campeonato Inglês.

A saída ainda não foi anunciada publicamente pelo United. Mas foi confirmada pela agência de notícias The Associated Press. De acordo com apuração da AP, o fim do vínculo de Ferguson com o clube foi decidido de forma amigável e que o ex-treinador "será sempre bem-vindo no Old Trafford".



A decisão pelo fim do contrato com Ferguson teria como fundamento o corte de gastos que vem sendo promovido no clube desde que o bilionário inglês Jim Ratcliffe comprou parte do United em fevereiro deste ano.



Ferguson vai completar 83 anos em dezembro e é reconhecido como o maior treinador da história do Manchester United. Sob o seu comando, entre 1986 e 2013, o time conquistou 13 títulos do Campeonato Inglês, se tornando o maior campeão da história até agora. No total, foram 28 títulos entre conquistas nacionais e internacionais.



O United vem passando por um extenso programa de reestruturação após o investimento de Ratcliffe de US$ 1,3 bilhão para se tornar dono de 27,7% do clube. Desde sua chegada, o time vem buscando a redução de custos em todos os setores. Na avaliação de sua equipe, foram encontradas 'redundâncias de pessoal' de cerca de 250 funções. O clube revelou recentemente que sofreu perdas no valor de 113,2 milhões de libras em suas últimas contas.



Ratcliffe assumiu o controle das operações de futebol do United como parte do seu investimento minoritário. O lado esportivo estava anteriormente sob o controle da família americana Glazer, proprietária majoritária.



Um novo CEO, Omar Berrada, e o diretor esportivo, Dan Ashworth, foram contratados por Ratcliffe, enquanto figuras-chave da Ineos Sport, empresa da qual Ratcliffe é CEO, Dave Brailsford e Jean-Claude Blanc, foram nomeados para o conselho de gestão do clube.