Técnico Dorival Júnior ainda busca a melhor versão da seleção brasileira sob seu comando - Javier Torres/AFP

Publicado 15/10/2024 10:31

terá de compensar o prejuízo para não terminar com a sua pior campanha na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

seleção brasileira enfrenta o Chile em Brasília, nesta terça-feira (15) às 21h45 (de Brasília), querendo esquecer o péssimo turno que fez. E agorapara a Copa do Mundo de 2026.

precisará de seis vitórias nos próximos nove jogos.

Leia mais: Dorival Júnior confirma três mudanças na Seleção para encarar o Peru Com apenas 13 pontos somados em nove rodadas, o Brasil já fez o pior turno desde que a competição passou a ser por pontos corridos. E se não quiser ser inferior ou repetir a fraca campanha para a Copa de 2002,

Ter um aproveitamento de 66,6% no returno não chega a ser algo impossível, tanto que a líder Argentina terminou as primeiras nove rodadas com 70%, somando 19 pontos.



Caso a seleção brasileira consiga, pelo menos, 18 pontos, totalizará 31 e superará a pior campanha que já teve (em 1998 não disputou por ser a campeã da edição anterior e, em 2014, por ser o país-sede). Para a Copa de 2002, fez 30.



Risco de recorde negativo



perder, pelo menos, mais duas partidas nas Eliminatórias, já será a campanha do país com mais derrotas.

Por outro lado, se o time comandado por Dorival Júnior mantiver o mau desempenho e

Atualmente, essa marca pertence, novamente, ao grupo que disputou vaga na Copa de 2002, que teve seis ao todo.



Copas de 2022, 2018 e 2010, foram apenas três.

O número de derrotas na competição atual supera a soma das três últimas edições . Para as



Desempenho da Seleção para ir à Copa do Mundo



2026 - 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas - aproveitamento de 48%

2022 - 17 jogos*, 14 vitórias, 3 empates e 0 derrota - aproveitamento de 88,2%

2018 - 18 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 1 derrotas - aproveitamento de 75,9%

2010 - 18 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas - aproveitamento de 62,9%

2006 - 18 jogos, 9 vitórias, 7 empates e 2 derrotas - aproveitamento de 62,9%

2002 - 18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas - aproveitamento de 55,5%



* O confronto contra a Argentina, em São Paulo, não aconteceu





As derrotas na campanha atual das Eliminatórias



Paraguai 1x0 Brasil

Brasil 0x1 Argentina

Colômbia 2x1 Brasil

Uruguai 2x0 Brasil