Rodrigues 'Tokão' foi denunciado na súmula da partida contra o LinenseReprodução / Instagram

O técnico Rodrigues "Tokão", do sub-11 do Bandeirante-SP, empurrou alguns jogadores da sua equipe para tirá-los de campo e impedi-los de cumprimentar os adversários, depois do jogo contra o Linense, pelo Campeonato Paulista da categoria. O caso aconteceu no Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, em Birigui, interior do estado, após o time perder a partida nos pênaltis e ser eliminado da competição. Veja o vídeo aqui

Um registro do momento mostra os jovens no meio do campo para saudar os atletas rivais, quando foram retirados do local por Rodrigues de forma ríspida. Uma torcedora na arquibancada critica a atitude do treinador. "Que absurdo, não cumprimenta porque perdeu! Péssimo técnico", diz ela. O episódio foi registrado na súmula da partida, realizada no último domingo (13).

O Bandeirante se manifestou em suas redes sociais, repudiando a atitude de "Tokão" e reforçando o compromisso em proporcionar formação adequada aos garotos da base. O clube também afirmou que "providências administrativas estão sendo tomadas para que este fato jamais volte a ocorrer".

"Fair Play, educação e respeito para que nossas crianças cresçam em um mundo melhor. Pedimos desculpas ao Linense pelo ocorrido", lamenta o time de Birigui, na nota publicada.

Após o ocorrido, Rodrigues "Tokão" se pronunciou nesta segunda-feira (14). Ele pediu desculpas aos profissionais de ambos os clubes e explicou que estava estressado após a derrota.







"Quero pedir perdão a todos os pais da categoria de base do Bandeirante, os pais do Linense, os profissionais dos adversários do Linense, os professores da equipe do Bandeirante, principalmente a todas as crianças. Infelizmente tive aquele momento no final do jogo após ter perdido, foi um erro as crianças não cumprimentarem o adversário, estava de cabeça quente naquele momento, acabei empurrando alguns meninos do nosso time. Confesso que no momento, nem caí em si do que tinha acontecido, fui cair em si do fato depois que uma mãe veio e conversou comigo. No momento que ela falou, eu nem me toquei, mas fui ver o que ela estava me pontuando e quando eu vi, realmente errei", disse.

"Quero pedir perdão a todos, os pais, as crianças, de Birigui, de Lins, de toda a região, a torcida que acompanhou e viu esse momento. Quem está no dia a dia e me conhece sabe que eu não sou essa pessoa, foi um momento que eu errei e estou aqui para pedir perdão a todos vocês."

Segundo o regulamento do Campeonato Paulista sub-11, organizado pela Federação Paulista de Futebol, ao final de todas as partidas, os jogadores dos dois times devem se reunir no círculo central do gramado e trocar cumprimentos. A medida serve para incentivar a formação educacional.

"Visando o Fair Play, o caráter educacional e de iniciação esportiva, será obrigatório, ao final das partidas, os atletas educandos reunirem-se no círculo central do gramado, juntamente com a arbitragem, para repetir o procedimento para cumprimentos e aperto de mãos. Os capitães das duas equipes se responsabilizam em reunir todos os jogadores em linha atrás deles. Os dois capitães iniciam o aperto de mãos, com as duas equipes os seguindo, conforme o procedimento antes da partida. E devem também apertar as mãos dos árbitros", diz o artigo 36 do estatuto.