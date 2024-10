Raulzinho retorna ao NBB após 13 temporadas fora do Brasil - Divulgação / Pinheiros

Publicado 15/10/2024 11:50 | Atualizado 15/10/2024 12:00

Rio - Raulzinho está de volta ao Brasil. Após 13 anos fora do país, o armador acertou com o Pinheiros para a temporada 2024/25 do NBB. No período no exterior, o jogador atuou por quatro franquias da NBA, a liga norte-americana de basquete, na Europa e disputou três Olimpíadas.

"Fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão. Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra", disse Raulzinho.

O contrato de Raulzinho com o Pinheiros prevê uma rescisão imediata em caso de proposta de alguma equipe do exterior. O jogador chega a equipe paulista após se recuperar de uma lesão sofrida na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Raulzinho, de 32 anos, começou a carreira profissional no Minas entre 2008 e 2011, mas fez a base no Bauru. Após o sucesso pelo time mineiro, o armador assinou com o Gipuzkoa Basket, da Espanha, onde permaneceu até 2014. Na temporada 2014/15, defendeu o também espanhol Murcia.

Em 2015, Raulzinho entrou de vez na NBA. Em 2012, o armador já havia sido selecionado pelo Atlanta Hawks, mas foi negociado com o Utah Jazz. Porém, ele não se juntou a equipe e seguiu atuando pelo Gipuzkoa, na Espanha. Somente em 2015 conseguiu a primeira oportunidade nos Estados Unidos.

Raulzinho jogou na NBA entre 2015 e 2023. Além do Utah Jazz, também defendeu o Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers. O armador brasileiro teve médias de 5,6 pontos, 1,5 rebotes e 2,0 assistências em 15,8 minutos por jogo na liga. Desde o ano passado estava no Fenerbahce, da Turquia.

Já pela seleção brasileira, Raulzinho disputou as Olimpíadas de Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024. Na última, no entanto, jogou no sacrifício por causa de uma lesão. Mesmo assim permaneceu na lista de convocados e integrou a equipe na capital francesa.