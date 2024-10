Dorival Júnior em treino da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior em treino da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2024 12:55

Rio - Dorival Junior não teve vida fácil até o momento no comando da seleção brasileira. Desde a primeira convocação em março, o treinador teve 15 jogadores lesionados e fez 17 mudanças nas convocações, seja por lesão ou suspensão. Na lista para os jogos contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias, o técnico perdeu seis atletas, sendo Martinelli na véspera do jogo desta terça-feira (15), em Brasília.

O goleiro Alisson, os zagueiros Bremer e Éder Militão, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Vini Jr foram cortados por lesão. Eles foram substituídos por Weverton, Beraldo, Fabrício Bruno, Alex Telles e Andreas Pereira. Lucas Paquetá, suspenso, deu lugar a Matheus Pereira. Por fim, Martinelli sofreu um edema na panturrilha direita no domingo (13) e não se recuperou.

Martinelli, inclusive, igualou Ederson e Éder Militão como os jogadores com mais cortes. Nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, que marcou o início da era Dorival Junior, o atacante foi cortado e substituído por Galeno, do Porto. Já o goleiro do Manchester City também foi trocado por Léo Jardim na mesma ocasião e voltou a desfalcar na Copa América. O zagueiro do Real Madrid, por sua vez, desfalcou nos últimos quatro jogos das Eliminatórias.

Além disso, Dorival Júnior ainda não pôde contar com Neymar. O craque se lesionou no dia 17 de outubro do ano passado, contra o Uruguai, em Montevidéu, nas Eliminatórias, ainda sob o comando de Fernando Diniz, e desde então se recupera. Ele já voltou aos treinos pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas ainda não tem previsão para voltar a jogar.

Após vencer o Chile por 2 a 1, em Santiago, o Brasil enfrenta o Peru, nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias. A seleção brasileira ocupa o quarto lugar com 13 pontos e segue na caça aos líderes da competição.

Amistosos contra Inglaterra e Espanha

Léo Jardim convocado no lugar de Ederson

Fabrício Bruno convocado no lugar de Marquinhos

Galeno convocado no lugar de Martinelli

Pepê convocado no lugar de Casemiro

Bremer convocado no lugar de Gabriel Magalhães

Amistosos contra Estados Unidos e México, e Copa América

Rafael convocado no lugar de Ederson

Eliminatórias contra Equador e Paraguai

William convocado no lugar de Yan Couto

Lucas Moura convocado no lugar de Savinho

João Pedro convocado no lugar de Pedro

Fabrício Bruno convocado no lugar de Éder Militão

Eliminatórias contra Chile e Peru

Weverton convocado no lugar de Alisson

Beraldo convocado no lugar de Bremer

Alex Telles convocado no lugar de Guilherme Arana

Andreas Pereira convocado no lugar de Vini Jr

Fabrício Bruno convocado no lugar de Éder Militão

Matheus Pereira convocado no lugar de Lucas Paquetá

Gabriel Martinelli cortado, sem substituto