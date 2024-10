Caio Ribeiro foi sondado pela Record - Divulgação/Globo

Caio Ribeiro foi sondado pela RecordDivulgação/Globo

Publicado 15/10/2024 15:20

Rio - A Record segue se movimentando em busca de nomes de peso para suas transmissões do Campeonato Paulista e do Brasileirão a partir de 2025. Segundo o jornalista Flávio Ricco, o comentarista Caio Ribeiro foi um dos nomes sondados pela emissora de Edir Macedo.

A conversa aconteceu de maneira informal e com muito respeito entre as duas partes. No entanto, Caio preferiu seguir na Globo e não abrir negociações.

Reforços chegando