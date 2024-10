O Mundial de Clubes de 2025 acontece entre 15 de junho e 13 de julho - Reprodução / Fifa

Publicado 15/10/2024 14:22 | Atualizado 15/10/2024 14:24

Rio - O novo Mundial de Clubes marcado para o meio de 2025 segue gerando polêmica no futebol europeu. O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pediu para a Fifa retirar a competição do calendário. Segundo o dirigente, o torneio não é necessário e não tem o interesse dos atletas.

"Quero fazer um pedido ao Infantino e à FIFA em relação ao Mundial de Clubes. Vocês sabem que não venderam os direitos de transmissão do orçamento que fizeram para esse Mundial de Clubes. Não tem os patrocínios que tinham sido orçados. Vocês sabem que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse Mundial. Tirem esse Mundial de Clubes do calendário", disse.



O calendário da próxima temporada europeia vem preocupando bastante jogadores, dirigentes e treinadores. O Mundial de Clubes, torneio que será disputado por um mês nos Estados Unidos, tem gerado bastante polêmica no Velho Continente.



Do Brasil, Palmeiras, Flamengo e Fluminense já estão garantidos na competição. Das 32 equipes, 30 estão definidas. Restam apenas o representante dos Estados Unidos, por ser o país sede, e o campeão da Libertadores de 2024.