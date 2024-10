Dorival Júnior fará mudanças no time titular do Brasil para encarar os peruanos - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2024 15:21

A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira (15), no Mané Garrincha, na capital federal, e conta com bom restrospecto no estádio para engatar duas vitórias seguidas nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O adversário será o Peru, vice-lanterna da competição, às 21h45 (de Brasília).

Lá, o Brasil atuou 14 vezes, sendo a maioria delas em amistosos. Foram 11 vitórias, duas derrotas e um empate. No total, fez 39 gols e sofreu apenas sete.

Além do ótimo retrospecto no estádio, a Seleção terá outro ponto a seu favor: a invencibilidade sobre os peruanos , que nunca superaram os brasileiros na história da competição sul-americana.

Relembre a última partida da Seleção em Brasília

O confronto mais recente da seleção brasileira no Mané Garrincha foi no dia 13 de junho de 2021.

Na ocasião, o Brasil ganhou da Venezuela por 3 a 0, na estreia na fase de grupos da Copa América. Os gols foram marcados por Marquinhos, Neymar e Gabigol. A partida, porém, não contou com a presença de torcedores nas arquibancadas devido a pandemia de covid-19.

Situação na tabela das Eliminatórias



Enquanto a Seleção visa encostar na parte de cima da classificação, os peruanos buscam se afastar da última posição. Neste momento, o Brasil está em quarto, com 13 pontos. Já o Peru é o vice-lanterna, com seis.

Veja a lista completa de jogos do Brasil no Mané Garrincha

. Brasil 4x0 Haiti - 21/04/1974 (Amistoso)

. Brasil 1x0 Seleção de Brasília - 21/02/1976 (Amistoso)

. Brasil 0x1 Peru - 28/04/1985 (Amistoso)

. Brasil 3x0 Finlândia - 17/04/1986 (Amistoso)

. Brasil 1x1 Alemanha - 12/12/1987 (Amistoso)

. Brasil 4x0 Chile - 02/04/1997 (Amistoso)

. Brasil 3x0 País de Gales - 11/11/1997 (Amistoso)

. Brasil 5x0 Chile - 04/09/2005 (Eliminatórias)

. Brasil 3x0 Japão - 15/06/2013 (Copa das Confederações)

. Brasil 6x0 Austrália - 07/09/2013 (Amistoso)

. Brasil 4x1 Camarões - 23/06/2014 (Copa do Mundo)

. Brasil 0x3 Holanda - 12/07/2014 (Copa do Mundo)

. Brasil 2x0 Catar - 06/06/2019 (Amistoso)

. Brasil 3x0 Venezuela - 13/06/2021 (Copa América)