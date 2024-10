Vanderson irá fazer seu terceiro jogo pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 15/10/2024 15:10

Vanderson será a principal novidade do Brasil para encarar o Chile nesta terça-feira (15), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. O lateral-direito, que irá ocupar a vaga de Danilo no time titular, vibrou com a sua primeira chance nos 11 iniciais da Seleção.