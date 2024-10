Pep Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

Pep Guardiola em treino do CityDivulgação / Manchester City

Publicado 15/10/2024 14:58

Rio - Com contrato com o Manchester City até junho de 2025, o treinador Pep Guardiola está na mira da seleção inglesa para ser o novo comandante dos vice-campeões europeus. De acordo com as informações do portal da "ESPN", o atual clube do espanhol espera uma definição até janeiro.

Guardiola afirmou recentemente que não sabe qual será o seu destino após o fim do contrato com o City. O espanhol descartou já ter definido que vai mudar de ares, mas também não sinalizou que irá renovar seu vínculo com o clube inglês.



Atualmente, a seleção da Inglaterra está sendo comandada por Lee Carsley, que assumiu de forma interina após o fim da passagem de oito anos de Gareth Southgate. Apesar do interesse em Guardiola exista a possibilidade de uma efetivação.



O Manchester City deseja uma definição de Guardiola até janeiro para que possa iniciar seu planejamento para a próxima temporada com alguma antecedência.