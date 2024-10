Thomas Tuchel assumirá o comando da seleção inglesa - Ozan Kose/AFP

Thomas Tuchel assumirá o comando da seleção inglesaOzan Kose/AFP

Publicado 15/10/2024 15:42

Vice-campeã nas edições de 2021 e 2024 da Eurocopa, e em meio à reformulação, a seleção inglesa tem um novo comandante. De acordo com o jornal "The Times", Thomas Tuchel aceitou a proposta da Football Association (FA), federação local, e assumirá o comando no restante do ciclo para Copa do Mundo de 2026.

Com passagens por clubes como Borussia Dortmund, PSG, Chelsea e Bayern de Munique, o técnico, de 51 anos, estava livre no mercado desde o fim da última temporada, quando deixou a equipe alemã.

Tuchel tem um currículo recheado, com troféus da Liga dos Campeões 2020/2021, pelo Chelsea, Campeonato Alemão 2022/2023, com o Bayern, e o bicampeonato francês com o PSG em 2018/2019 e 2019/2020.

O treinador alemão estava na mira do Manchester United nas últimas semanas para uma possível troca no comando, com a pressão em Erik ten Hag. Thomas Tuchel chega na seleção inglesa após a saída de Gareth Southgate, que ficou oito anos no cargo. O interino Lee Carsley vinha comandando o elenco.