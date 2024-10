Haaland é um dos destaques do Manchester City - AFP

Haaland é um dos destaques do Manchester CityAFP

Publicado 15/10/2024 15:55

Rio - O Barcelona sonha alto para os próximos anos. O presidente Joan Laporta deseja contratar o atacante Erling Haaland, do Manchester City, até o final do seu mandato em 2026, segundo informações do jornal espanhol "Sport". O norueguês tem contrato com os ingleses até 2027.

O presidente do clube catalão estuda uma maneira de colocar fim na crise financeira e vê a contratação do norueguês como uma grande estratégia midiática para a reabertura do Camp Nou. O estádio do Barcelona está passando por reformas e deve ser concluído na temporada 2026/27.

Haaland é um sonho antigo do Barcelona. Em 2021, o clube catalão entrou na briga pelo jogador, que estava em sua última temporada no Borussia Dortmund, da Alemanha. Porém, ele acertou com o Manchester City, em maio de 2022. Ele soma 101 gols em 108 jogos pelo clube inglês.

Além disso, a chegada de Haaland seria para substituir Robert Lewandowski. O polonês, de 36 anos, é um dos destaques da equipe, mas já tem uma idade avançada. A possibilidade de mudanças no Manchester City com a saída de Pep Guardiola também anima o Barcelona.