Torcida do Boca Juniors em La Bombonera - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 15/10/2024 17:57

O Boca Juniors anunciou, na noite da última segunda-feira (14), Fernando Gago como novo técnico da equipe. Aos 38 anos, o ex-volante do Real Madrid, que foi revelado pelo clube xeneize, foi a escolha de Juan Román Riquelme para o lugar de Diego Martínez, que deixou o cargo no fim de setembro.

Gago iniciou sua carreira de treinador em 2021, logo após abandonar a de jogador. Após passagens por Aldosivi e Racing, ele estava trabalhando no Chivas, do México.

Fernando Gago é o novo técnico do Boca Juniors Divulgação/Boca Juniors

O ex-jogador surgiu nas categorias de base do Boca Juniors em 2005 foi vendido para o Real Madrid dois anos depois por 27 milhões de dólares. No clube espanhol, disputou 120 jogos e conquistou quatro títulos: duas edições do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha.

Depois disso, Fernando Gago rodou por Roma, Valencia e Vélez Sarsfield, até voltar ao Boca Juniors no meio de 2013. Ele ficou pelo clube de La Bombonera na segunda passagem até 2019, teve mais uma passagem pelo Vélez e, então, se despediu dos gramados como atleta.

Fernando Gago é um dos grandes nomes da história do clube argentino. Pelos Xeneizes, foi cinco vezes campeão do Campeonato Argentino e duas da Recopa Sul-Americana. Pela seleção, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008.