Janne Puhakka ao lado do ex-namorado, Rolf Nordmo - Reprodução

Publicado 15/10/2024 18:10

Rio - O ex-jogador de hóquei Janne Puhakka, de 29 anos, foi assassinado em casa no último domingo (13) por seu ex-namorado, Rolf Nordmo, de 66 anos. Segundo o jornal finlandês "YLE", ele confessou à polícia ter matado o atleta com uma espingarda de caça.

Puhakka terminou recentemente seu relacionamento com Nordmo, que não aceitou a decisão. Segundo os investigadores, o ex-jogador foi pela última vez ao apartamento onde os dois moravam para resolver algumas questões práticas. Chegando lá, levou um tiro do ex.

O corpo de Puhakka foi encontrado no apartamento por um amigo do ex-casal, que não conseguia contato com ele. Rolf Nordmo está sob custódia das autoridades e ainda será ouvido novamente.

Janne Puhakka foi o primeiro jogador de hóquei a se assumir homossexual. Nas redes sociais, ele costumava postar fotos de viagens com o ex-namorado.