Estádio Campeón del Siglo, a casa do PeñarolDivulgação / Peñarol

Publicado 16/10/2024 15:47 | Atualizado 16/10/2024 15:50

Rio - A diretoria do Botafogo adquiriu todos os ingressos disponibilizados pelo Peñarol para o duelo de volta da semifinal da Libertadores, dia 30, em Montevidéu, e vai repassar as entradas aos sócios-torcedores, por ordem de prioridade dos planos.

As vendas serão somente pela internet e os bilhetes custarão R$ 250 (preço fixo).

O clube aurinegro disponibilizou cerca de quatro mil ingressos para a torcida alvinegra no Estádio Campeón del Siglo. Os uruguaios terão a mesma quantidade de apoiadores no Nilton Santos.

Botafogo e Peñarol medem forças na próxima semana, quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro, para iniciar a busca por uma vaga na final do torneio continental. A decisão da classificação será no dia 30, no mesmo horário, no Uruguai.



Antes, o time comandado pelo técnico Artur Jorge enfrenta o Criciúma, na sexta (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso é o líder da competição, com 60 pontos.