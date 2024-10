Reunião com os semifinalistas da Libertadores na Conmebol - Divulgação/Conmebol

Reunião com os semifinalistas da Libertadores na ConmebolDivulgação/Conmebol

Publicado 16/10/2024 18:42 | Atualizado 16/10/2024 18:44

Paraguai - Nesta quarta-feira (16), a Conmebol realizou uma reunião com os semifinalistas da Libertadores sobre a grande decisão do torneio. De acordo com a entidade, o encontro tinha como objetivo analisar e chegar a um consenso sobre questões relacionadas aos aspectos operacionais, logísticos e de segurança da partida. O CEO da SAF, Thiaro Arruda, e o diretor de futebol, Pedro Martins, representaram o Botafogo

O CEO Thairo Arruda e o Diretor de Futebol Pedro Martins representaram o Botafogo na manhã desta quarta (16), em Assunção, no Paraguai, durante a Reunião dos Clubes Semifinalistas da CONMEBOL Libertadores 2024, organizada pelo Presidente da CONMEBOL Alejandro Dominguez. No… pic.twitter.com/LQPiTvlnr5 — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 16, 2024

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, comandou a reunião. Também estiveram presentes: o presidente do River Plate, Jorge Brito; o presidente do Peñarol, Ignacio Ruglio; o presidente do Atlético-MG, Sergio Coelho; o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues; o presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Claudio Tapia; e o presidente da AUF (Associação Uruguaia de Futebol), Ignacio Alonso.

"Este ano, a Conmebol Libertadores alcançou números históricos, registrando um crescimento de 48% em sua audiência e mais de 3,7 milhões de telespectadores desfrutaram dos jogos ao vivo, o que reafirma sua posição como o torneio de clubes mais importante e mais acompanhado da América do Sul. Viveremos uma grande final, vamos trabalhar e nos unir para que nada manche a paixão e o brilho do nosso futebol nesta fase final do torneio, garantindo assim um espetáculo de primeira classe e sem violência", disse o presidente da Conmebol, ao site da entidade.

O Botafogo disputa as semifinais da Libertadores contra o Peñarol em 23 e 30 de outubro. Do outro lado lado da chave estão Atlético-MG e River Plate, que se enfrentam nos dias 22 e 29.