Diego Hernández foi emprestado pelo Botafogo ao León, do MéxicoDivulgação

Publicado 17/10/2024 01:11

Meia-atacante emprestado pelo Botafogo na janela de transferências do segundo semestre, Diego Hernández vem recebendo oportunidades no León, do México, e já pensa em construir uma carreira no clube. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (16), o uruguaio revelou que já conversa com seus representantes visando uma renovação.

"Sim, sim (gostaria de ficar). Conversei com meu pai, com meu representante, é um lindo país do qual gosto, gosto também do elenco, do clube… A verdade é que sim, gostaria de ficar", afirmou.

Diego Hernández foi emprestado pelo Botafogo ao León com contrato até junho de 2025. Com cláusulas por jogos disputado e outras metas, o clube mexicano por entrar em gatilho contratual e ser obrigado a firmar a compra, que, de acordo com o site "Cancha Política", teve o valor fixado de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões).

O uruguaio, de 24 anos, chegou ao Botafogo em 2023, comprado junto ao Montevideo Wanderers, por aproximadamente R$ 10 milhões. Pelo León, desde sua chegada, são sete jogos disputados do Campeonato Mexicano, com duas assistências. Ele tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026.