Paul Pogba, astro da Juventus e campeão do mundo com a França em 2018Marco Bertorello / AFP

Publicado 16/10/2024 23:00

A volta do meia francês Paul Pogba, da Juventus, está prevista para março de 2025. O jogador, que teve a punição por doping de quatro anos reduzida para 18 meses após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), comentou sobre seu futuro no clube italiano e afirmou que voltará preparado para se dedicar aos treinos e ajudar a equipe.

A questão é um pouco mais complicada e pode frustrar os planos do francês. Isso porque, de acordo com a imprensa italiana, a Juve estuda uma rescisão contratual em comum acordo depois de perder Pogba nas temporadas 2023/2024 e 2024/2025.

"Nunca faltou o carinho dos torcedores. Não pude ter contato com os jogadores da Juve por motivos legais. Muitos colegas sempre me apoiaram. Não tive oportunidade de vê-lo (Thiago Motta) e nem conversar com ele, mas esse momento vai chegar. Acredito que voltarei preparado para treinar e jogar pela Juve. Agora sou jogador da Juventus. Só tem isso na minha cabeça hoje", destacou Pogba.

O meia, campeão do mundo em 2018, jogou pela última vez em agosto de 2023 em partida válida pelo Campeonato Italiano. Afastado, prometeu que será um novo homem quando puder retomar às atividades.

"Serei um novo Pogba: mais faminto, mais sábio e mais forte. Este ano trabalhei sozinho com os treinadores e estou pronto para voltar ao normal em 2025. Só tenho um desejo, que é jogar futebol", comentou.

"Foi um ano muito difícil, o que mais me machucou foi passar todos os dias em frente ao estádio e ao Continassa (CT da Juventus) para acompanhar meus filhos à escola sem poder vir treinar ou jogar pela Juventus. Eu me senti como um leão enjaulado. A certa altura, quis sair de Itália com a minha família porque esta situação magoou demasiado o meu coração."