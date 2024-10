Matheus Pereira em treino do Brasil no Mané Garrincha - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 16/10/2024 22:33

Belo Horizonte - Matheus Pereira não escondeu a felicidade com a oportunidade que recebeu de vestir a camisa da Seleção. Na reapresentação no Cruzeiro, nesta quarta-feira (16), ele admitiu que a ficha "ainda não caiu" e fez agradecimentos. O meio-campista também comemorou a estreia pelo Brasil com vitória

"Até agora a ficha não caiu. Só alegria. Agradecer muito a Deus e todo mundo que me ajudou a chegar lá. Agora a gente vai por mais. Chegamos no clube agora, vamos trabalhar porque a vida não é um morango (risos)", disse Matheus Pereira.

"Ontem à noite fui coroado com minha estreia, melhor ainda com uma vitória. Então, estou super feliz, super agradecido a todos que participaram nessa mina trajetória até chegar à Seleção", completou.





Inicialmente, o meio-campista não estava na lista de Dorival. No entanto, foi convocado por causa da suspensão de Lucas Paquetá , que recebeu o segundo cartão amarelo contra o Chile.

Assim, Matheus ficou à disposição do treinador na partida contra o Peru. Ele entrou em campo durante o segundo tempo e quase anotou o quinto do Brasil na goleada por 4 a 0 no Mané Garrincha.