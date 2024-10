Gerson em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 16/10/2024 18:59

Rio - O Flamengo não contará com três de seus sete jogadores que retornaram da Data Fifa no clássico com o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo o site "ge", Gerson, Pulgar e De La Cruz serão preservados e sequer ficarão no banco.

As ausências de Gerson e Pulgar já eram dadas como certas, já que a dupla atuou por 90 minutos nos jogos de Brasil e Chile, respectivamente. Já De La Cruz, que jogou só 45 minutos pelo Uruguai contra o Equador, será preservado para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo (20), na Neo Química Arena.

Quem também atuou 90 minutos por sua seleção foi Gonzalo Plata. No entanto, o equatoriano apresentou um desgaste muscular menor do que os outros companheiros e irá para o clássico, assim como Arrascaeta, que jogou apenas o primeiro tempo com a seleção uruguaia. Porém, a tendência é que os dois iniciem no banco de reservas.

E não para por aí...

A lista de desfalques ainda pode aumentar. Varela sofreu uma espécie de luxação no ombro no primeiro jogo do Uruguai na Data Fifa e ainda será reavaliado para decidir se terá ou não condições de jogo.

Provável escalação

No treino desta quarta-feira (16), o último antes do clássico com o Fluminense, Filipe Luís mais uma vez não montou o time titular. Porém, a tendência é que Michael e Alcaraz ganhem vaga, com Léo Ortiz sendo improvisado mais uma vez como volante para a entrada de Fabrício Bruno.

O provável time do Flamengo para enfrentar o Fluminense tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno (Evertton Araújo), Léo Pereira e Alex Sandro; Allan, Léo Ortiz e Alcaraz; Michael (Matheus Gonçalves), Bruno Henrique e Gabigol.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, nove a menos do que o líder Botafogo.