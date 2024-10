Léo Ortiz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Léo Ortiz em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 16/10/2024 10:12

Rio - Em busca de uma reposição para Bremer, que sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo, a Juventus fez uma sondagem pelo zagueiro do Flamengo, Léo Ortiz. No entanto, de acordo com o portal "GE", o clube carioca não tem o interesse de negociar o jogador, de 28 anos.

Como a janela de transferências está fechada neste momento, a Juventus só poderia contratar Léo Ortiz a partir de janeiro. Uma proposta oficial poderá chegar, mas, no momento, o Flamengo não tem interesse em uma transferência do defensor, que chegou ao clube neste ano.



O Flamengo anunciou Léo Ortiz com o ano em andamento, após uma longa negociação com o Bragantino. A operação foi concluída em 7 milhões de euros (equivalente a R$ 37,6 milhões), e o valor pode chegar a 8 milhões de euros (R$ 43 milhões) se meta for atingida.



Léo Ortiz já teve oportunidades na seleção brasileira, na época em que Tite era o treinador e o zagueiro atuava pelo clube paulista. Na última pré-convocação de Dorival, o zagueiro do Flamengo estava na lista, mas acabou não sendo chamado para encarar Chile e Peru.