Luís Castro foi uma das opções avaliadas pelo Flamengo - AFP

Publicado 16/10/2024 09:46

Luís Castro está livre no mercado após a demissão no Al-Nassr , da Arábia Saudita, eapós a saída de Tite . Entretanto, o técnico português, ex-Botafogo, garantiu que não recebeu proposta da diretoria rubro-negra."Totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca conversou comigo", afirmou em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.

Ao falar pela primeira vez desde a demissão, Luís Castro não descartou voltar a trabalhar no Brasil.



"Europa, América do Sul, Oriente Médio... não tenho preferência. Quem gosta de futebol tem de estar preparado para tudo. O importante é ir para um clube onde me sinta acarinhado e respeitado", disse.



A demissão de Luís Castro



O português admitiu que a decisão do Al-Nassr de demiti-lo em agosto o pegou de surpresa. Ele já vinha recebendo críticas pelo desempenho da equipe desde a temporada passada, mas estava em início de novo trabalho.

"Há uma coisa que é clara: os treinadores estão nos clubes até que as direções queiram. Foi estranho, nunca tinha saído a meio da temporada. Custou, mas não penso se foi justo ou injusto. Al-Nassr sempre me tratou de forma muito correta".



Trabalhar com Cristiano Ronaldo



Ele também avaliou a experiência de trabalhar com Cristiano Ronaldo. O craque, inclusive, foi um dos motivos para Castro deixar o Botafogo no ano passado para acertar com o clube árabe.



"Cristiano estava, está e estará determinado a ser o melhor. Vê-se diariamente em cada treino. Tem vontade de jogar, de quebrar recordes e de marcar os gols mais bonitos. Quando se convive com ele, percebe-se porque é um fenômeno. Continua a ser decisivo em tudo o que faz", avaliou.