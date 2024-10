Carlos Alcaraz é um dos reforços do Flamengo para a temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/10/2024 17:17

Rio - O meia Carlos Alcaraz, do Flamengo, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão no jogo contra o Corinthians, no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Ele se envolveu em uma confusão com jogadores do time paulista no fim da partida e foi um dos quatro expulsos.

Além do argentino, Yuri Alberto, Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Díaz foram denunciados pelo lado do Corinthians. O meia rubro-negro e o atacante do Timão foram enquadrados por agressão no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A pena prevista é de quatro a 12 jogos de suspensão.

Por ter segurado o pescoço de Alcaraz antes de sofrer a agressão do meia, Cacá foi enquadrado no artigo 250, que fala em praticar ato desleal ou hostil, e pode pegar gancho de uma a três partidas. Já Emiliano Díaz responderá no artigo 258, por assumir conduta contrária à disciplina ou ética do esporte, e pode ser punido com um a seis jogos fora.

O julgamento de todos os envolvidos acontecerá na próxima sexta-feira (18), às 10h (de Brasília), na sede do STJD. Caso haja punições, elas não contarão para o duelo entre Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, já que devem ser cumpridas na mesma competição do ocorrido.