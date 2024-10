Raphinha deixou sua marca duas vezes contra o Peru, na última terça-feira (15) - Nelson Almeida / AFP

Após cumprir suspensão na data Fifa de setembro, Raphinha retornou à Seleção em grande estilo. O jogador marcou dois dos quatro gols do Brasil na goleada sobre o Peru, na última terça-feira (15), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo , e credenciou o grande início temporada.

De coadjuvante com Xavi Hernández a protagonista com Hansi Flick, o meia-atacante, no período em que esteve fora da convocação de Dorival Júnior, se tornou um dos principais nomes do Barcelona. Ele, inclusive, virou um dos capitães do clube catalão e é também uma referência do time.



No Barça, o brasileiro tem uma participação em gol por jogo. São seis bolas nas redes e cinco assistências em 11 partidas com a camisa da equipe catalã. No geral, contando os duelos da seleção brasileira neste mês, a média continua a mesma com os dois tentos marcados contra o Peru.

Raphinha atribui a boa fase à mudança de posicionamento que teve no Barcelona . Se antes atuou por duas temporadas consecutivas na ponta direita, agora passou a ficar mais centralizado. A alteração também foi seguida por Dorival Júnior. De acordo com o 'SofaScore', seu mapa de calor no jogo da última terça mostrou que esteve mais presente de frente para o gol.

Atuação em destaque na imprensa internacional



"Raphinha é o líder". Foi assim que o atleta ganhou destaque no jornal espanhol 'Marca' após sua performance em Brasília. O veículo também escreveu que a seleção brasileira "dançou ao som" do meia-atacante para derrotar o Peru.

O diário 'Sport', por sua vez, foi mais ousado, e afirmou que o jogador do Barcelona é melhor do que Vini Jr. Em outra publicaçao, o periódico foi: o melhor atacante da Europa.

'Dor de cabeça' para Dorival Júnior?

O momento do camisa 11 da Seleção pode dar uma "dor de cabeça", em um bom sentido, para Dorival Júnior. Afinal, nesta data Fifa, o treinador teve algumas gratas surpresas, como Luiz Henrique, que deixou sua marca nas partidas contra Chile e Peru e deu uma assistência.

Além disso, as chances de Neymar voltar à lista de convocados nos últimos dois jogos das Eliminatórias de 2024 são grandes , o que aumenta ainda mais a concorrência no setor ofensivo, que também conta com Rodrygo e Savinho como opções pelos lados.

Outro que também deve retornar é Vini Jr, que acabou cortado por uma lesão na cervical e, pode, inclusive, regressar como Bola de Ouro, já que a premiação acontece no dia 28 de outubro, e os duelos com Venezuela e Uruguai, ocorrem em meados de novembro.

Apesar dos "problemas" para formar seu trio de atacantes, o Brasil só tem a ganhar com a boa forma dos jogadores de frente. Afinal, o país ainda manter a sequência positiva para se afirmar e espantar de vez a má fase.

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas, sob a supervisão de João Alexandre Borges