Rodrygo em partida da seleção brasileira - AFP

Rodrygo em partida da seleção brasileiraAFP

Publicado 16/10/2024 13:50

Rio - O atacante do Real Madrid, Rodrygo, mostrou confiança de que Neymar possa voltar a ser convocado para a seleção brasileira ainda neste ano. O jogador, de 23 anos, exaltou o camisa 10 do Al-Hilal, e falou do contato que tem com o craque.

"Como vocês sabem, ele é meu ídolo, então eu entro em contato com ele em muitos momentos e sei que ele está avançando para o final da recuperação. Espero que ele possa retornar logo aos gramados e também já estar com a gente na próxima convocação", afirmou em entrevista á "ESPN".



O retorno de Neymar ainda é tratado com cautela nos bastidores do Al-Hilal, mas espera-se que ele seja relacionado para a partida contra o Al Ain, dos Emirados Árabes, no próximo dia 21, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Neymar não entra em campo desde 17 de outubro de 2023, quando se lesionou na partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante precisou passar por cirurgia para reconstruir os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.



Os próximos compromissos do Brasil vão acontecer em novembro. No próximo dia 14, a Seleção encara a Venezuela, fora de casa, e depois enfrenta o Uruguai, no dia 19 do mês que vem, em Salvador.