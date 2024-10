Lionel Messi teve grande atuação - AFP

Lionel Messi teve grande atuaçãoAFP

Publicado 16/10/2024 08:37 | Atualizado 16/10/2024 09:11

Rio - Autor de três gols na humilhante vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0, pela Eliminatórias, o atacante Lionel Messi, de 37 anos, admitiu que ainda não decidiu quando irá deixar sua seleção. Em entrevista após a goleada, em Buenos Aires, o craque afirmou que pretende continuar disfrutando do atual momento dos tricampeões mundiais.

"A verdade é que não coloquei data ou prazo (para deixar a seleção). É desfrutar de tudo isso, como me recebem me emociona, mais do que nunca estar aqui e sentir o carinho das pessoas no que podem ser os últimos", contou.



A atuação de gala contra a Bolívia foi um momento importante para Messi na seleção argentina. Apesar do título da Copa América, neste ano, o argentino vinha tendo problemas físicos nos últimos jogos.



"Agora tenho o final da temporada, pensar em fazer uma boa pré-temporada que não consegui fazer na última, viajamos muito, que era o que precisava o clube (Inter Miami) naquele momento, mas não foi uma boa temporada. Estava com a cabeça muito na Copa América também, então me cuidei demais, o que às vezes é pior. Agora é começar bem o ano e começar a preparar, seguir desfrutando dia a dia", finalizou.