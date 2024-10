Dorival Júnior orienta o Brasil no jogo contra o Peru - Nelson Almeida / AFP

Dorival Júnior orienta o Brasil no jogo contra o PeruNelson Almeida / AFP

Publicado 16/10/2024 08:09 | Atualizado 16/10/2024 08:25

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0 nesta terça-feira (15) no estádio Mané Garrincha , pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa, e conseguiu aliviar a pressão sobre a equipe, que sofria críticas por causa das apresentações ruins nos últimos jogos. Nas redes sociais, torcedores comemoraram o resultado, elogiaram os jogadores que tiveram boas atuações, em especial os que jogam no Campeonato Brasileiro, e opinaram sobre as escolhas que o técnico Dorival Júnior deve fazer nas próximas partidas.

fotogaleria

Um dos grandes destaques foi Luiz Henrique. O atacante do Botafogo saiu do banco de reservas aos 24 minutos do segundo tempo e quatro minutos depois, já havia marcado um gol e dado uma assistência. "Luiz Henrique é muito titular nessa Seleção", disse um internauta. "Se a Seleção só tivesse jogadores que jogam no Brasil, estaríamos em primeiro lugar", escreveu um brasileiro.

O golaço de voleio de Andreas Pereira, o terceiro da Seleção, também chamou atenção. "Me lembrou alguém", comentou o ex-jogador Bebeto, que marcou muitos gols de forma parecida. "Esse cara ficar no banco é um absurdo!", protestou um torcedor. "Eu digo que Andreas não é volante, é meia criativo", opinou outro. "Que golaço! Merece ser titular", pediu um internauta.

Muitos usuários das redes sociais argumentaram que os grandes destaques do Brasil nos últimos dois jogos foram jogadores que atuam em clubes brasileiros. "Matheus Pereira, Gerson, Luiz Henrique e Igor Jesus, todos estão pedindo passagem. Nenhum sentiu a pressão! Na verdade, muito pelo contrário, tentaram sem medo de errar", opinou uma página. "Pra mim a seleção joga muito melhor sem esses jogadores de fora do país", escreveu uma torcedora.

Torcedores também fizeram críticas a atletas que não jogaram esta partida, dizendo que a equipe ficou melhor. "Foi só tirar Vinícius Jr., Paquetá e Danilo que o time melhorou 300%", digitou um torcedor. "Sem Vini, Paquetá, Danilo e Alisson, entendeu, seu Dorival?", afirmou um brasileiro.

Após as vitórias contra o Chile e o Peru, a Seleção subiu para a 4ª colocação das Eliminatórias para a Copa. O time volta a campo em 14 de novembro para enfrentar a Venezuela, no estádio Monumental de Maturín.