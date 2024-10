Coutinho tem 10 jogos pelo Vasco, sendo 5 derrotas e 5 empates - Matheus Lima/Vasco

Publicado 16/10/2024 23:37

Campinas - Com as atenções dividias em meio à expectativa para a semifinal da Copa do Brasil, no fim de semana, o Vasco voltou a campo após a Data Fifa nesta quarta-feira (16) e foi presa fácil para o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), pela 30ª rodada do Brasileirão. Mesmo com titulares, o time comandado por Rafael Paiva acumulou erros defensivos e perdeu por 3 a 0, chegando a cinco rodadas sem vencer. Luciano e Lucas Moura (dois) marcaram para o Tricolor Paulista, que mandou o jogo no interior devido à troca no gramado do Morumbis.



O resultado deixa o Cruz-Maltino estacionado com 37 pontos na tabela de classificação. O jogo de volta pela semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético-MG será disputado no sábado (19), em São Januário. Na ida, vitória do Galo por 2 a 1.

O jogo

Um início que parecia promissor. Com Payet e Coutinho juntos no time titular, Rafael Paiva viu seus comandados trocarem passes nas primeiras movimentações do duelo com o Tricolor Paulista, ocuparem o campo de ataque e darem bons indícios em Campinas. Isso, no entanto, não demorou e foi por água abaixo.



Em toques rápidos, o São Paulo avançou e abriu o placar no Brinco de Ouro aos nove minutos. Luciano tabelou com Calleri, passou facilmente pela marcação do zagueiro Maicon e arriscou da entrada da área com a perna esquerda. A bola teve um leve desvio e foi na direção de Léo Jardim, que falhou feio e levou entre as pernas.



As ideias do Vasco eram bem claras: articulação com os meias, muita movimentação e busca por Vegetti. Na principal, o atacante se deslocou e abriu espaço para Coutinho entrar na área após lindo passe de Paulo Henrique. Na principal chance do Cruz-Maltino no primeiro tempo, o camisa 11 saiu cara a cara com Rafael e tocou para fora.

Novo golpe

Sem trocas, o Vasco voltou para a segunda parte do confronto já sofrendo com nova confusão na zaga. Após escanteio para o time carioca, Sabino afastou e o quique da bola enganou João Victor, que passou direto. Lucas ficou com a bola e cruzou o gramado conduzindo. Maicon, mal no jogo, foi novamente batido com facilidade e o camisa sete invadiu a área para bater cruzado no canto direito e ampliar.



O Gigante da Colina teve chance para diminuir o marcador novamente com Coutinho, mas o meia pecou novamente e errou finalização sem marcação de frente para a meta defendida por Rafael. Com a bola no pé, nem tantos problemas.



Atrás, um cochilo seguido do outro e o São Paulo, com facilidade, ampliou aos 21 novamente com Lucas Moura. O meia-atacante subiu sozinho no meio da defesa vascaína após cobrança de escanteio de Wellington Rato e cabeceou no ângulo superior direito de Léo Jardim.



Distante de conquistar pontos fora de casa e já pensando no duelo com o Atlético-MG pela Copa do Brasil, Paiva tirou as principais peças do time: Payet, Vegetti, Coutinho, Lucas Piton e Paulo Henrique deixaram o gramado. Nomes como Jean David e Galdames receberam oportunidade no meio para descansar os titulares. O São Paulo, por sua vez, só controlou o resultado e confirmou os três pontos ao apito final do árbitro Davi de Oliveira Lacerda.

FICHA TÉCNICA



São Paulo 3 x 0 Vasco



Local: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Data e hora: 16/10 (quarta-feira), às 21h45 (de Brasília)

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Victor Hugo Imazu



Gols: Luciano 9'/1ºT; Lucas Moura 1'/2ºT e 21'/2ºT (SAO)



Cartões amarelos: Wellington (SAO)



SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Sabino (Santi Longo) e Wellington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Galoppo), Lucas Moura (Ferreira) e Luciano (Rodrigo Nestor); Erick (Wellington Rato) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldia.



VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Maicon e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Jean David); Emerson Rodríguez, Payet (Rayan) e Vegetti (Galdames). Técnico: Rafael Paiva.