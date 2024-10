Torcida do Vasco poderá acompanhar treino em São Januário - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 16/10/2024 10:33

trunfo para voltar à final da Copa do Brasil após 13 anos. Para isso, confirmou que fará um treino aberto para os vascaínos irem apoiar o time na sexta-feira (18), véspera do confronto de volta da semifinal, contra o Atlético-MG.

Vasco conta com o calor de sua torcida como trunfo para voltar à final da Copa do Brasil após 13 anos. Para isso, confirmou que fará um treino aberto para os vascaínos irem apoiar o time na sexta-feira (18), véspera do confronto de volta da semifinal, contra o Atlético-MG.

A atividade está marcada para as 9h, em São Januário, e a expectativa é de casa cheia para ser um incentivo a mais aos jogadores que podem fazer história.



jogo, que acontece no sábado (19), às 18h30 (de Brasília), a



Além dos torcedores, o próprio clube doou dinheiro para a festa na arquibancada, assim como o atacante Vegetti. Já no dia do, a torcida prepara uma grande festa esgotou os ingressos em apenas três horas. Haverá uma série de ações visuais no estádio, como mosaico 3D, fogos de artifício, fumaça e adereços visuais.Além dos torcedores, o própriona arquibancada, assim como o atacante Vegetti.

Vasco na Copa do Brasil



Campeão em 2011 do torneio, o Cruz-Maltino não chegava à semifinal desde aquela época. E volta a disputar um título de relevância nacional, podendo conquistar o bicampeonato.

reverter a desvantagem no confronto contra o Atlético-MG, após Mas, para ir à final, precisaráno confronto contra o Atlético-MG, após perder na ida , em Belo Horizonte, por 2 a 1.

O que precisa para ir à final

Com o resultado do primeiro jogo, o Vasco tem que vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar à final da Copa do Brasil.



Em um triunfo vascaíno por um gol de saldo, a disputa irá para os pênaltis. Entretanto, em caso de empate ou vitória do Atlético-MG, é o clube mineiro que avança.