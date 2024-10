Felipe ao lado do pai no Maracanã - Reprodução

Felipe ao lado do pai no MaracanãReprodução

Publicado 16/10/2024 17:58

Rio - O pai do ídolo e atual diretor técnico do Vasco Felipe, Jorge Loureiro, morreu na tarde desta quarta-feira (16). Nas redes sociais, o clube lamentou a perda e prestou solidariedade ao ex-jogador.

"Lamentamos profundamente o falecimento de Jorge Loureiro, pai do nosso ídolo e atual Diretor Técnico, Felipe Maestro. Sr. Jorge, esposo, pai, avô e vascaíno, deixou o legado de amor pela família e pelo Vasco. Aos familiares e amigos, nossa solidariedade neste momento", escreveu o Cruz-Maltino.

A causa da morte de Jorge não foi revelada. Em suas redes sociais, Felipe publicou uma mensagem de despedida com uma foto ao lado do pai no Maracanã.

Felipe publicou mensagem de despedida para o pai, que faleceu nesta quarta-feira (16) Reprodução "Descanse em paz, pai! Te amarei eternamente e obrigado por tudo!", escreveu o ex-meia.