Neymar volta a treinar com grupo no Al-HilalDivulgação

Publicado 16/10/2024 14:40

Rio - Neymar está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, já avalia relacionar o craque brasileiro para o jogo contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima segunda-feira (21), pela Liga dos Campeões da Ásia.

Há quase um mês treinando com o elenco, Neymar não tem relatado dores e parece pronto para retornar. A CBF acompanha a situação e avalia convocá-lo para a próxima Data Fifa, quando o Brasil enfrenta Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro.

Neymar precisa participar de pelo menos um jogo até a CBF definir a pré-lista de convocados. O Al-Hilal enfrenta o Al-Feiha, sexta-feira (18), mas o craque brasileiro não foi inscrito no Campeonato Saudita. Portanto, é necessária a participação contra o Al Ain, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Já a divulgação da lista final deverá ser enviada até o dia 1º de novembro. Neymar terá a oportunidade de entrar em campo em três ocasiões: contra o Al Ain, segunda-feira (21), e Esteghal, do Irã, em 4 de novembro, ambos pela Liga dos Campeões da Ásia, além do Al-Taee, dia 29 de outubro, pela Copa do Rei.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo no dia 17 de outubro de 2023, na derrota diante do Uruguai, em Montevidéu, pelas Eliminatórias. A lesão completa um ano nesta quinta-feira (17). No período sem Neymar, o Brasil jogou 14 jogos, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas.