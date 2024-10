Neymar não entra em campo desde outubro do ano passado, quando sofreu grave lesão no joelho esquerdo - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 16/10/2024 13:50 | Atualizado 16/10/2024 13:54

Rio - No dia 17 de outubro de 2023, Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e deixou o gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu, chorando. Foi a pior lesão da carreira do craque brasileiro, que ainda não retornou aos gramados. Em um ano sem o principal nome, a seleção brasileira não conseguiu encontrar um substituto e, agora, conta os dias pelo retorno.

No período sem Neymar, a seleção brasileira disputou 14 jogos, conquistou seis vitórias, cinco empates e três derrotas. Porém, apenas uma derrota foi com Dorival Júnior, que assumiu o lugar de Fernando Diniz em março deste ano. Sob o comando do treinador, o Brasil chegou à semifinal da Copa América e venceu três de quatro partidas nas Eliminatórias (Equador, Chile e Peru).

Apesar da recuperação nas Eliminatórias, dentro de campo ainda é notória a ausência de Neymar. Há um ano, quando o craque se lesionou, a expectativa era de que Vini Jr e Rodrygo, já protagonistas do Real Madrid, assumissem o bastão. Mas isso não ocorreu. Ambos ainda tentam se encontrar com a amarelinha e sofreram com críticas.

Sem Neymar, o protagonismo foi dividido, mas ninguém conseguiu manter a regularidade. Rodrygo, Endrick e Raphinha dividiram a artilharia com três gols cada, enquanto Vini Jr, Lucas Paquetá, Luiz Henrique, Andreas Pereira e Gabriel Martinelli marcaram duas vezes cada. Savinho e Igor Jesus, com um, completam a lista de marcadores da Seleção nos últimos 12 meses.

Retrospecto do Brasil sem Neymar:

16/11/23 - Colômbia 2 x 1 Brasil (Martinelli)

21/11/23 - Brasil 0 x 1 Argentina

23/03/24 - Inglaterra 0 x 1 Brasil (Endrick)

26/03/24 - Espanha 3 x 3 Brasil (Rodrygo, Endrick e Lucas Paquetá)

08/06/24 - México 2 x 3 Brasil (Andreas Pereira, Martinelli e Endrick)

12/06/24 - Estados Unidos 1 x 1 Brasil (Rodrygo)

24/06/24 - Brasil 0 x 0 Costa Rica

28/06/24 - Paraguai 1 x 4 Brasil (Vini Jr [2], Savinho e Lucas Paquetá)

02/07/24 - Brasil 1 x 1 Colômbia (Raphinha)

06/07/24 - Uruguai 0 x 0 Brasil (4 a 2 nos pênaltis)

06/09/24 - Brasil 1 x 0 Equador (Rodrygo)

10/09/24 - Paraguai 1 x 0 Brasil

10/10/24 - Chile 1 x 2 Brasil (Igor Jesus e Luiz Henrique)

15/10/24 - Brasil 4 x 0 Peru (Raphinha [2], Andreas Pereira e Luiz Henrique)