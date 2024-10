Luiz Henrique celebra gol marcado sobre o Peru no Estádio Mané Garrincha - Nelson Almeida / AFP

Publicado 16/10/2024 15:01 | Atualizado 16/10/2024 15:09

Logo depois de ser acionado pelo técnico Dorival Júnior no confronto, o camisa 21 partiu para cima do adversário na faixa direita do gramado. Com um drible e muita velocidade, ganhou a jogada e cruzou para Andreas Pereira balançar a rede de voleio.

Na sequência, recebeu passe de Igor Jesus, avançou pelo meio e teve calma para chutar da entrada da área no canto direito do goleiro Gallese, que ficou paralisado enquanto a bola entrava.

Em cinco minutos no gramado, ele colaborou para que o Brasil assegurasse a segunda vitória nesta data Fifa e voltasse à briga pela parte de cima da tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Seleção ocupa a quarta posição, com 16 pontos - seis de desvantagem para a líder Argentina.

Orientações do treinador

Após a goleada, em entrevista na zona mista, Luiz Henrique revelou os conselhos de Dorival Júnior antes de entrar em campo e brilhar na capital federal.

"Ele (Dorival) pediu para que eu encarasse o lateral, porque já estava cansado. Então, peguei a bola e fui dentro dele. Consegui dar uma assistência maravilhosa para o Andreas Pereira, que fez um gol muito bonito", contou o atacante.

Participação contra o Chile

O camisa 21 já havia sido decisivo para a vitória do Brasil sobre o Chile, por 2 a 1, na semana passada . Na ocasião, também saiu do banco de reservas durante a segunda etapa.

Aos 43 minutos, recebeu passe na direita e, em sua principal característica, driblou a marcação para entrar na área e marcar um golaço, selando a virada no Estádio Nacional de Santiago..

De volta ao trabalho no Botafogo

Agora, após o sucesso na seleção brasileira, Luiz Henrique retorna ao Rio de Janeiro para iniciar uma reta final de outubro decisiva para o Glorioso. Na semifinal da Libertadores e na liderança do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Artur Jorge terá jogos importantes até o fim deste mês.

O primeiro será na sexta (18), às 20h (de Brasília), contra o Criciúma, no Maracanã. Em seguida, quarta-feira (23), às 21h30 (também de Brasília), enfrenta o Peñarol pelo jogo de ida das semis do torneio continental no Nilton Santos.

Antes do duelo de volta, que será no dia 30, em Montevidéu, o Alvinegro ainda pega o Red Bull Bragantino, fora de casa, dia 26.