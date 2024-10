Comemoração de Vitor Roque - Reprodução/Instagram @realbetisbalompie

Comemoração de Vitor RoqueReprodução/Instagram @realbetisbalompie

Publicado 16/10/2024 14:57 | Atualizado 16/10/2024 14:58

Espanha - Vitor Roque admitiu que ficou "seis ou sete meses" sem sorrir no Barcelona. Em entrevista ao jornal espanhol "ABC Sevilla", o atacante destacou a felicidade por estar no Betis e afirmou que os "momentos complicados" já acabaram.

"Aqui sou muito feliz. Minha família, que passou por momentos difíceis, também sorri comigo. Fiquei seis ou sete meses sem sorrir e passei por momentos complicados, mas agora isso acabou. Estou aqui e feliz. Isso é o mais importante", disse o atacante.