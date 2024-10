Isco em ação pelo Betis - AFP

Publicado 16/10/2024 14:02

Espanha - O meia Isco Alarcón, ex-Real Madrid, revelou ter sofrido um ataque epiléptico enquanto dormia, em 2022. A informação foi dada pelo jogador em entrevista ao canal do Betis, seu atual clube, quando ele falava sobre saúde mental e a importância de uma boa alimentação.

“Quando se é jovem não se leva isso (alimentação) tão a sério. Mas com o passar dos anos você percebe o quão importante isso é. Nunca tinha sofrido antes (ataque epiléptico). Foi um episódio bastante forte. Fiquei quatro dias internado no hospital, onde me fizeram vários exames", contou o jogador.

Isco também afirmou que as informações sobre aquele dia ficaram confusas em sua memória.

“Tive dificuldade em lembrar de algumas coisas que aconteceram comigo naquele dia. Há momentos no hospital que não me lembro”, afirmou.



Por conta do ocorrido, o meia espanhol ficará em tratamento pelos próximos quatro anos. Mesmo sem complicações, ele tem que tomar um comprimido todos os dias.

Isco vestiu a camisa do Real Madrid durante 10 temporadas. Pelo clube, disputou 344 partidas e marcou 53 gols. Chegou ao Betis no início da temporada 2023/2024.