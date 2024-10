Deyverson postou vídeo celebrando o golaço de Andreas Pereira pela seleção brasileira - Reprodução

Publicado 16/10/2024 11:31

"Golaço, golaço. Golaço... Boa moleque, Deus te abençoe... Golaço" disse Deyverson, marcando o perfil de Andreas no Instagram.



O atacante também compartilhou o quarto gol, marcado por Luiz Henrique, do Botafogo.



"Boa, molecote, Deus te abençoe", disse no vídeo postado, também com um comentário:



"Boa moleque bom".



Personagens da final entre Flamengo e Palmeiras



Deyverson e Andreas Pereira estão marcados na história da Libertadores pelo que aconteceu na final de 2021. O meia perdeu a bola na intermediária para o atacante, que avançou para fazer o gol do título palmeirense, na prorrogação.

Por causa do lance, Deyverson tornou-se um carrasco do Flamengo, enquanto Andreas caiu em desgraça com a torcida.



Apesar de o desejo da diretoria de contratá-lo em definitivo, decidiu por liberá-lo ao fim do empréstimo por causa dessa relação com os rubro-negros.