Torneio de futebol society foi realizado no Aterro do FlamengoDivulgação

Publicado 16/10/2024 09:18

Rio - Um torneio de futebol society foi realizado no Aterro do Flamengo, com o objetivo de monitorar e dar rodagem a jovens atletas. A competição foi uma iniciativa do Jairo Porto, fundador e gestor do CETRAF, Centro de Treinamento para Atletas de Futebol, contando com a participação de crianças entre 7 e 16 anos.

No campeonato interno do CETRAF, os alunos foram divididos em quatro equipes, promovendo atividade, integração, competitividade e, claro, muita diversão. O gestor do Centro de Treinamento para Atletas de Futebol, Jairo Porto, comentou a importância do evento.

"Foi a terceira competição interna que realizamos no CETRAF, num modelo de festival para complementar o processo do trimestre, que agora contará sempre com um campeonato interno após as avaliações físicas. O objetivo é dar rodagem, continuando o processo de monitoramento dos atletas iniciantes e dando visibilidade, pois contamos com a presença de alguns observadores. Foi um grande sucesso, atingindo nossos objetivos", destacou Jairo.

Com mais de 25 anos de experiência, Jairo Porto iniciou sua carreira em 1997 e tem passagem por 30 clubes de futebol em três continentes, sempre transformando as equipes em destaque pelo alto nível de preparação física. Reconhecido pelas melhores fases da preparação física da história da seleção brasileira de Futebol Feminino, em todas as passagens Jairo levou a seleção às finais, inclusive conquistando o ouro Pan-americano e o inédito 2º lugar no mundial em 2007.