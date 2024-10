Luiz Mesquita resolveu desavença com Nego do Borel - (Foto: Reprodução)

Publicado 16/10/2024 10:00

Realizado no último sábado (12), em São Paulo, o Fight Music Show 5 teve como um dos grandes destaques Luiz Mesquita. Em sua segunda luta na organização, o filho do apresentador Otávio Mesquita fez bonito e derrotou o cantor Nego do Borel por nocaute técnico no quinto round, mantendo sua invencibilidade na modalidade.

Agora com duas vitórias em duas lutas no Boxe, Luiz Mesquita concedeu entrevista à TATAME logo após seu triunfo no Fight Music Show 5 e fez elogios a Nego do Borel, reconhecendo que o funkeiro veio bem preparado para o combate. O atleta também comentou sobre a estratégia que traçou para o confronto."Foi uma batalha até que difícil. Sendo sincero, o Nego veio mais preparado, me admirou um pouco ele, mas eu já esperava que ele ia cansar, a nossa estratégia era essa. Eu cansei um pouco também, mas não tanto como ele. Estava difícil, porque ele abaixava muito e ele também me agarrava muito, então eu não consegui ter muita movimentação. Mas no final das contas deu Mesquita e eu estou muito feliz", celebrou.Luiz Mesquita também comentou sobre o fato de ter sido desafiado por Thomaz Costa, que também entrou em ação no FMS 5 e nocauteou Lucas Penteado. Vale ressaltar que Mesquita e Thomaz se enfrentaram em fevereiro, no Fight Music Show 4, com vitória de Luiz na decisão unânime dos jurados."Ele (Thomaz Costa) me desafiou? (risos) Será que vai ter (revanche)? Vou pensar no caso dele. Quem sabe, né? Eu respeito muito esse moleque, então quem sabe a gente não faz um outro desafio", concluiu.