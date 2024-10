Hugo Souza em treino do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 16/10/2024 11:00

Rio - O entrave no acordo entre Corinthians e Flamengo por Hugo Souza não preocupa o clube paulista. De acordo com o portal "GE", o Alvinegro não teme perder o goleiro e acredita que a pressão público do Rubro-Negro em relação a negociação tem interesses que vão além da preocupação com o pagamento.

O clube paulista acreditaria que o Flamengo tenta minimizar a perda de um jogador que se destacou por um valor considerado abaixo do mercado, e também colocar pressão emocional para cima de Hugo Souza, antes de um confronto decisivo pela Copa do Brasil.



A partir do último dia 10, o Alvinegro pode exercer o direito de compra do goleiro por cerca de 800 mil euros (algo em torno de R$ 4,7 milhões). O Corinthians deseja parcelar o acordo, mas o Flamengo não topou as garantias do clube paulista e deseja o pagamento ou à vista ou utilizando um novo fiador.



Publicamente, o Flamengo tem se posicionado sobre a questão, deixando claro que não irá mudar a sua conduta. Caso não haja um acordo entre as partes até o fim de semana, o Corinthians terá que pagar uma multa de R$ 500 mil para escalar o goleiro novamente.