Daniella Chavez é musa do OnlyFansReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2024 12:44

Rio - A goleada sofrida para a Colômbia por 4 a 0 aumentou a crise na seleção chilena. A musa do OnlyFans, Daniella Chavez, pediu a saída do treinador argentino Ricardo Gareca, após mais um resultado ruim nas Eliminatórias.

fotogaleria

"Chegou o fim da Gareca. Tchau", publicou a beldade no "X". A modelo chilena tem mais de 18 milhões de seguidores no seu perfil oficial no Instagram.

O Chile vive uma grande crise no futebol. Atualmente a equipe comandada pelo argentino Ricardo Gareca está na última colocação das Eliminatórias, em uma situação delicada na busca pela classificação para a Copa de 2026.



Daniella se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.