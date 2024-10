Marcelo Bielsa é o técnico da seleção do Uruguai - Charly Triballeau / AFP

Marcelo Bielsa é o técnico da seleção do UruguaiCharly Triballeau / AFP

Publicado 16/10/2024 11:50

Rio - Sem vencer há três meses, o Uruguai amarga um incômodo jejum e convive com uma crise inteira na relação entre os jogadores e o treinador Marcelo Bielsa. A incerteza sobre o futuro reflete dentro de campo, e a Celeste não marca um gol desde o empate por 1 a 1 com a Guatemala, em setembro.

A última vitória do Uruguai aconteceu sobre os Estados Unidos, por 1 a 0, no dia 1ºde julho, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa América. Desde então, foram oito jogos, seis empates e duas derrotas (incluindo uma para Colômbia na semifinal da competição continental).

As vitórias sobre Brasil e Canadá na Copa América foram nos pênaltis. O Uruguai empatou sem gols com a seleção brasileira, mas levou a melhor nas penalidades por 4 a 2. Já contra os canadenses, empatou por 2 a 2 no tempo normal e venceu por 4 a 3 na disputa de pênaltis.

Após ficar em terceiro lugar na Copa América, o Uruguai disputou cinco jogos, empatou quatro e perdeu um. Dos quatro empates, três foram sem gols (Paraguai, Venezuela e Equador). No último dia 11, foi derrotado pelo Peru por 1 a 0, fora de casa. O empate com os equatorianos dentro de casa rendeu vaias.

O Uruguai terá uma sequência difícil pela frente. Na próxima Data Fifa, a Celeste enfrenta a Colômbia, dia 15 de novembro, em Montevidéu, e depois visita o Brasil, no dia 19, em Salvador. A seleção colombiana é a segunda colocada das Eliminatórias, enquanto a brasileira é a quarta colocada e tem a mesma pontuação.

Depois dos confrontos contra Colômbia e Brasil, o Uruguai volta a campo somente em 2025, contra a líder Argentina, em casa, e a Bolívia, na altitude. A sequência é decisiva e pode custar até mesmo a vaga na Copa do Mundo de 2026 caso não tenha uma mudança de postura dentro das quatro linhas.