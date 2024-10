Filha do ídolo do Flamengo Petkovic, Ana Petkovic fez ensaio fotográfico inspirado na cultura do funk, no Vidigal - Divulgação / MF Press Global

Filha do ídolo do Flamengo Petkovic, Ana Petkovic fez ensaio fotográfico inspirado na cultura do funk, no VidigalDivulgação / MF Press Global

Publicado 16/10/2024 13:17

entrar em uma nova fase na carreira. E deu uma pista do que pode ser ao realizar um ensaio fotográfico no Morro do Vidigal com foco na cultura do funk.

A cantora Ana Petkovic, filha do ex-camisa 10 do Flamengo Petkovic, prepara-se para. E deu uma pista do que pode ser ao realizar um ensaio fotográfico no Morro do Vidigal com foco na cultura do funk.

"Tudo o que eu posso dizer é que esse projeto vai mexer com os sentidos de quem ouvir. Tem sensualidade, tem ritmo, tem surpresa. Posso garantir que ninguém vai ficar parado... E mal posso esperar para que todos vejam o que vem por aí!", afirmou.



Ela utilizou roupas criadas por profissionais locais e buscou fazer o ensaio para refletir a relação que tem com a cultura brasileira. Nascida na Espanha, ela veio para o Brasil ainda criança com o pai.



"Eu queria muito que esse ensaio fosse mais que uma estética, mas uma forma de mostrar o respeito e a admiração que tenho por essa cultura. Já venho trabalhando com artistas da região há um tempo, e não tinha lugar e momento melhor pra fazer isso. Foram mais de seis horas de produção intensa, muita mão na massa, e eu adorei cada segundo!", conta Ana.



Ana Petkovic, de 27 anos, lançou seu primeiro álbum em 2017, focado em MPB. Agora, com o alter ego "Lâmia", apresenta um lado mais sensual e empoderado de sua música em seu novo trabalho.